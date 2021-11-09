Москва, , 15:38 — REGNUM У жителей России 65 лет и старше растёт заболеваемость коронавирусной инфекции, заявила 9 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус

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В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 Попова рассказала о текущей эпидемиологической ситуации в стране и отметила, что среди старшего населения заболеваемость растёт, среди подростков и детей фиксируется спад заболеваемости. При этом заболеваемость среди жителей от 18 до 49 лет сохраняет стабильность.

«Единственным способом противодействия распространения остается вакцинация. И возможности для этого все есть», — сказала глава Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил уделить внимание наращиванию темпов вакцинации среди граждан старше 60 лет.