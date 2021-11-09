Орел, , 15:38 — REGNUM Приговор по уголовному делу о предоставлении некачественного жилья детям-сиротам вынес Кромский районный суд Орловской области, сообщила 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Татьяна Цуканова.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Подсудимые, заместитель главы администрации Троснянского района и двое должностных лиц, в разное время занимавших должность начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, признаны виновными в превышении должностных полномочий.

Как установлено судом и следствием, с декабря 2017 по июль 2018 года осужденными за счет бюджетных средств приобретено восемь жилых помещений, в последующем предоставленные детям-сиротам. Однако жилые помещения оказались непригодными для проживания, не отвечали требованиям качества, санитарных и строительных норм.

В результате действий чиновников были нарушены права детей-сирот, а бюджету района причинен ущерб на сумму более 8,2 млн рублей.

Суд учёл позицию гособвинителя и приговорил заместителя главы районной администрации к пяти годам лишения свободы, двух других работников — к трём годам и шести месяцев и трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также осуждённым запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, на два с половиной года. Приговор районного суда не вступил в законную силу.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе СУ СКР по Орловской области, ход и результаты расследования данного уголовного дела были поставлены председателем Следственного комитета Российской Федерации на контроль в центральном аппарате ведомства.