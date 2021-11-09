Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 9 ноября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Ранг пожара в одноэтажном строящемся складском здании под Санкт-Петербургом повышен до №3, огонь охватил 2 тыс. кв. метров здания. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербург.

Vk.com/spb_today В Петербурге горит склад. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 13:40 мск 9 ноября на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре Ленсоветовской дороге, 353.

В одноэтажном складском, строящемся здании размером 100×200 метров происходит горение на площади 2 тыс. кв.м. В 14:09 ранг пожара был повышен до №2, а в 15:19 мск — до №3.

«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 14 единиц техники и 54 человека личного состава.