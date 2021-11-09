Вашингтон, 9 ноября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян высказалась относительно смерти восьми человек на концерте рэпера Трэвиса Скотта. Кардашьян опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 9 ноября.

Скриншот с YouTube Ким Кардашьян

«Мы убиты горем после смерти людей на Astroworld. Как и все вы, наша семья шокирована этой трагедией», — рассказала Ким Кардашьян. «Мы молимся о жертвах, их семьях и тех, кого задела трагедия, а также за Трэвиса, который так заботится о своих фанатах и находится в полном отчаянии», — добавила она.

Ранее на концерте Трэвиса Скотта из-за давки погибли восемь человек, а 300 человек получили травмы. Несколько пострадавших подали иски против музыканта и компании-организатора мероприятия.

ИА REGNUM напоминает, что Трэвис Скотт состоит в отношениях с моделью Кайли Дженнер, сестрой Ким Кардашьян. Пара ждёт появления на свет их второго ребёнка.