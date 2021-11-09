Магас, , 15:35 — REGNUM В Ингушетии в скором времени будет запущен завод по производству детских и взрослых санитарно-гигиенических средств. Это будет первое предприятие по выпуску данного ассортимента товаров в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщили 9 ноября в пресс-службе правительства республики.

Ребенок Namonitore.ru

«При выходе на проектную мощность будет производиться до 96,7 млн единиц готовой продукции в год — это детские и взрослые санитарно-гигиенические средства (подгузники)», — говорится в сообщении.

Старт строительству завода был дан в 2019 году, завершение и запуск планируются до конца 2022 года. Власти республики рассчитывают, что продукция предприятия будет востребована, переговоры с крупными федеральными и региональными торговыми сетями уже ведутся.

На новом заводе будут трудиться 67 сотрудников, будет создано в том числе 32 высокопроизводительных рабочих места