Ереван, , 15:35 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 9152 исследования на коронавирус, из которых 1121 дало положительный результат. Об этом 9 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус

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Всего в стране выявили 322 364 носителя коронавируса. Из них 285 057 справились с инфекцией, в том числе 2191 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 29 203 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 8104 пациентов с COVID-19, из которых 67 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 6220 тестов на коронавирус 810 были с положительным результатом. 1916 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 30 пациентов с COVID-19.