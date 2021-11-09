Джакарта, 9 ноября 2021, 15:34 — REGNUM Наводнение в округе Синтанг, в индонезийской провинции Западный Калимантан, затопило семь районов, сообщает CNN Indonesia.
Число погибших в результате наводнения также увеличилось.
Уровень воды в затопленных районах колеблется от 30 сантиметров до одного метра в зоне дорог, а вдоль реки наблюдается наводнение высотой 2−3 метра.
В результате наводнения погибли три человека. В общей сложности из-за наводнения пострадали 87 496 человек.
В провинции организованы 13 лагерей для беженцев.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Центральной Явы Ганджар Праново призвал жителей Индонезии подготовиться к стихийным бедствиям.
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