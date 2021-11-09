Москва, 9 ноября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Биткоин пробил исторический максимум, подорожав до $68 530. За ним и вторая по популярности криптовалюта Ethereum достигла своего максимума в $4837, по данным CoinMarketCap. Это ещё раз подтверждает текущий бычий тренд этой осени, о котором говорили ранее, заявил корреспонденту ИА REGNUM международный финансовый советник, эксперт по криптовалютам и блокчейну Сергей Жолобов.

Биткоин

«По различным данным, в ноябре биткоин (BTC) может достичь $73−75 тысяч. Это может быть связано в том числе с заявлением главы ФРС США, который своими словами успокоил рынки и дал понять, что в ближайшее время серьезной коррекции не предвидится.

Это было одним из важнейших факторов текущего роста как индекса S&P 500, так и криптовалютного рынка, общая капитализация которого на днях превысила $3 трлн долларов США.

При этом важно понимать, что при текущем позитивном настрое рынок идёт к перекупленности и находится практически в эйфории, когда в любой момент может произойти серьёзная коррекция или обвал курса BTC.

В данной ситуации коррекция будет служить важнейшим элементом оздоровления рынка. И соответственно, сейчас чем выше биткоин идет вверх, тем вероятность просадки и необходимой коррекции становится ещё выше», — прогнозирует эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября цена биткоина вновь обновила исторический максимум, превысив $68 тыс. Биткоин вырос на 4,82%.

Читайте также: Стоимость биткоина достигла рекордной отметки в $68 тыс. 500