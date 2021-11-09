Новосибирск, 9 ноября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился срочно вывести накопившийся на улицах снег. Он подчеркнул, что его складирование на придорожных участках недопустимо.

Севастьянова Мария Снег

«На Фрунзе парковочные карманы заполнены снегом, на Советской на поворотах скопище снега, на пешеходных переходах снег. Что уж говорить, если даже на Красном проспекте возникают эти пирамиды. Это недопустимо», — цитируют «Новосибирские новости» Локтя.

Также глава города поручил решить кадровые вопросы в дорожных службах.