Токио, , 15:31 — REGNUM Японская студия Q-Games планирует возродить свою игру The Tomorrow Children. Об этом 9 ноября пишет издание Eurogamer.

Геймеры Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители Q-Games заявили о своём намерении «вернуть игру к жизни» спустя четыре года после закрытия её серверов. Дополнительные подробности пока не раскрываются.

Напомним, что оригинальный релиз The Tomorrow Children состоялся ещё в 2016 году. Журналисты окрестили её «коммунистическим Minecraft».

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