Токио, 9 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Японская студия Q-Games планирует возродить свою игру The Tomorrow Children. Об этом 9 ноября пишет издание Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Геймеры

Представители Q-Games заявили о своём намерении «вернуть игру к жизни» спустя четыре года после закрытия её серверов. Дополнительные подробности пока не раскрываются.

Напомним, что оригинальный релиз The Tomorrow Children состоялся ещё в 2016 году. Журналисты окрестили её «коммунистическим Minecraft».