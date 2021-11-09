Москва, , 15:30 — REGNUM Рост заболеваемости COVID-19 сохраняется в 61 регионе России, снижение отмечается в шести регионах, заявила 9 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Government.ru

«Рост заболеваемости пока сохраняется на невысоких цифрах, но есть в 61 субъекте, отсутствие значимой динамики — в 18 субъектах, снижение, явное снижение заболеваемости — в шести субъектах», — сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Она добавила, что устойчивая тенденция роста сохраняется только в трех регионах по итогам недели.

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, в России зафиксирован новый максимум количества летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции за сутки. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 9 ноября, за последние 24 часа в стране скончались 1211 человек с диагнозом COVID-19.