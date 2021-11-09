Москва, 9 ноября 2021, 15:30 — REGNUM Рост заболеваемости COVID-19 сохраняется в 61 регионе России, снижение отмечается в шести регионах, заявила 9 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она добавила, что устойчивая тенденция роста сохраняется только в трех регионах по итогам недели.
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Как сообщало ИА REGNUM, в России зафиксирован новый максимум количества летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции за сутки. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 9 ноября, за последние 24 часа в стране скончались 1211 человек с диагнозом COVID-19.