Москва, , 15:28 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых сборах за пользование объектами водных биологических ресурсов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

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Предполагается также ввести новый механизм уплаты сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов с предоставлением льгот.

К определению новых значений ставок применен единый подход: за каждый объект водных биоресурсов ставка рассчитана на уровне 4,8% средней цены, устанавливаемой производителями при реализации продукции из данного вида водных биоресурсов. Исключением являются предлагаемые законопроектом ставки сборов для горбуши, креветки северной и креветки гребенчатой, сельди охотоморской.

Законопроектом не предусматривается изменение льгот по уплате сбора за пользование объектами водных биоресурсов по ставке в размере 15% для градо‑ и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций на пятилетний период с учетом планируемого года принятия федерального закона.

Предлагается установить минимальное значение ставок сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов в размере 150 рублей за тонну, за исключением водорослей, для которых установлено значение ставки сбора в размере 50 рублей за тонну. Для неценных и добываемых в большей степени для личного потребления видов рыб, обитающих в Балтийском и Каспийском рыбохозяйственных бассейнах (ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва, ерш, снеток, чехонь, красноперка, густера, линь, окунь, карась) предлагается сохранить действующий размер ставки сбора за пользование указанными видами водных биологических ресурсов, составляющий 20 рублей за тонну.

Отдельные повышенные ставки предлагается ввести для ряда наименований биоресурсов.

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