Сыктывкар, , 15:28 — REGNUM За последние сутки в Коми COVID-19 был подтвержден у 398 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 117 случаев, Ухте — 76 и Усинске — 29. Всего под медицинским наблюдением находятся 13 794 человека.

Официально в республике подтверждено 2 043 случая летального исхода у пациентов с коронавирусом, трое из них были зарегистрированы накануне, 8 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Коми от ковида скончались 19 человек.