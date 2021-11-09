Кишинёв, 9 ноября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Агентство государственных услуг (АГУ) Молдавии аннулировало удостоверение личности и загранпаспорт депутата парламента республики, председателя партии «Шор» Илана Шора. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба АГУ.

Чурбан Илан Шор

По данным ведомства, эти документы якобы были изготовлены с нарушением установленной процедуры. Проверка была начата после запроса от Антикоррупционной прокуратуры.

«Установлено, что фотография, личные данные и подпись Илана Шора были использованы из информационных ресурсов Государственного реестра населения на основании документа, заполненного в 2009 году», — сообщили в АГУ.

В ведомстве отметили, что находящийся в розыске Шор якобы получил документы через третьих лиц, не посещая Молдавию. Это запрещается законодательством республики.

Напомним, Шора в Молдавии приговорили к семи годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. Он вину не признаёт и в июне 2019 покинул страну. Его партия продолжает работать в Молдавии. На последних парламентских выборах Шор снова получил мандат депутата.