Москва, , 15:26 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 ноября поручил уделить внимание наращиванию темпов вакцинации в России.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мишустин поручил внимательно следить за ситуацией и работать с главными санитарными врачами в регионах.

«Очень важно строго контролировать соблюдение ограничительных мер. Если надо — совместно вырабатывать дополнительно необходимые меры. И отдельное внимание прошу уделить наращиванию темпов вакцинации. Особенно это касается граждан старше 60 лет», — сказал премьер-министр на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, в котором принимали участие главы регионов.