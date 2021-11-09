Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту возгорания складского здания, расположенного в поселке Шушары. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Под Петербургом горит ангар (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

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В настоящее время прокуратурой проводятся проверочные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации помещения.

«По результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 13:40 мск 9 ноября на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре Ленсоветовской дорог, 353. В одноэтажном складском, строящемся здании размером 100×200 метров происходит горение на площади 500 кв. м. В 14:09 ранг пожара был повышен до №2.

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