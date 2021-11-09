Москва, , 15:24 — REGNUM Биткоин вновь побил рекорды, обозначив 4%-ный прирост и достигнув отметки $67,500 долларов за биток. Это скачок крипторынка навстречу ЕSG (Environmental, Social, Governance — экологические, социальные и управленческие, то есть «зеленые» факторы), заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор и управляющий партнёр компании Wolfline Capital, работающей в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Владислав Петренко.

Биткоин Steven Millstein

«Тут также важно отметить, что с начала ноября прирост стоимости отмечается и у других значимых криптовалют, таких как Etherum и Cordano.

Так, на волне резкого скачка спроса на сетей блокчейн в основы Etherum, его стоимость, показала 3%-ный прирост и достигла отметки в $4,800 за Etherum.

Биткоин в целом даже теснее соотносится с принципами ESG, чем могут догадываться. По сведениям Bitcoin Mining Council Review за II полугодие 2021 года, 56% электроэнергии используемой на майнинг биткоина поступает из энерговозобновляемых источников электроэнергии.

Таким образом, у биткоина есть финансовая мотивация снижать энергозатраты и продолжать дальнейшее развитие на рынке», — считает эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября биткоин (41,7% капитализации рынка) достигал рекордных $68 тыс. 500. В ближайшее время можно рассчитывать на штурм психологических отметок в $70 тыс.

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