Лондон, 9 ноября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Состоялась мировая премьера игры Football Manager 2022. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября сообщают в пресс-службе компании «Софтклаб».

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Игра доступна на всех платформах — подписчики сервиса Xbox Game Pass могут получить её бесплатно. Отмечается, что Football Maganer 2022 уже получила высокие оценки от критиков.

Добавим, что Football Manager 2022 — это игра-симулятор управления футбольным клубом. Её разработкой занимается британская студия Sports Interactive.