Кострома, 9 ноября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Начальник управления муниципальных инспекций администрации Костромы Сергей Басов лишился занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Администрация Костромы Сергей Басов

Причиной увольнения чиновника по официальной версии стал «неэффективный контроль за сроками и качеством земляных работ». Проверка, проведённая по поручению губернатора Костромской области Сергея Ситникова показала, что сотрудники управления «неоднократно» продлевали сроки раскопок, «не в полной мере использовали штрафные санкции как меры воздействия на ресурсоснабжающие организации, не контролировали качество благоустройства после проведения работ».

Выговор по итогам проверки получил заместитель главы по сфере жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Кошкин. По мнению проверяющих он плохо контролировал работу вверенного ему управления и недостаточно тесно взаимодействовал с ТГК-2 по вопросам устранения последствий коммунальных раскопок в областном центре.

Кроме этого, дисциплинарное взыскание за огрехи в оформлении документации муниципальных контрактантов и недостаточный «контроль их исполнения» было применено к главе управления благоустройства и дорожной деятельности Евгению Колобову.

Напомним, в прошлый раз кадровые перестановки в мэрии Костромы случились в декабре 2020 года. Тогда свои посты покинули заместитель главы по ЖКХ изам, курирующий вопросысоцсферы.