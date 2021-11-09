Афины , , 15:34 — REGNUM Жители Греции очевидно сталкиваются с сильной четвертой волной пандемии, которая также приносит стране убытки. Об этом заявил премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис на заседании парламентской группы правящей партии «Новая демократия». Об этом сообщает AMNA 9 ноября.

Кирьякос Мицотакис (сс) European People's Party — EPP Summit, Brussels

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«Наш ответ на этот последний всплеск вируса — новая волна вакцинаций. У нас все еще впереди трудные недели, но есть и более позитивная сторона происходящего. Только за последние несколько дней было выдано почти 200 000 номерков на получение первого укола и почти 300 000 на повторный укол», — сказал премьер-министр страны.

Мицотакис также подчеркнул, что новая волна пандемии не приведет к национальному локдауну, так как у страны есть вакцина. Он подчеркнул, что руководствуется четырьмя ключевыми позициями:

1. В стране больше не будет никакой изоляции.

2. Вакцинированные не будут обременены новыми ограничениями, а непривитые должны быть защищены большим количеством тестов.

3. Постоянное укрепление национальной системы здравоохранения, особенно в регионах, находящихся под давлением.

4. Постоянное увеличение числа прививок.