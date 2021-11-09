София, , 15:21 — REGNUM В Софии на 89-м году жизни скончался известный оперный режиссер, директор Болгарского музыкального театра, профессор искусствоведения Светозар Донев. Об этом 9 ноября сообщила софийская газета «Труд».

Траур

По предварительным данным, причиной смерти Донева стала острая сердечная недостаточность. В течение последних нескольких лет профессор страдал тяжелым заболеванием.

В 1954-м году С. Донев окончил Высший институт театрального искусства им. Крыстё Сарафова, проходил стажировку в качестве помощника оперного режиссера в Москве и Париже. В 1970-е — 1980-е гг. активно гастролировал в Советском Союзе, ФРГ и Италии с постановками «Травиата», «Иоланта», «Борис Годунов» и других. Являлся членом жюри престижнейших оперных конкурсов в Российской Федерации, Бельгии, Японии и Испании.

«Донев внес неоценимый вклад в болгарскую и мировую театральную режиссуру, его имя будет всегда символизироваться с профессионализмом и настоящей любовью к искусству» — говорится в некрологе, подписанным коллегами режиссера. С. Донев будет похоронен 12 ноября на Центральном кладбище Софии.