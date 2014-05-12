Москва, 9 ноября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В администрации президента РФ не стали комментировать информацию о голодовке осуждённого за нападение на полицейских гражданина США Тревора Рида, который отбывает наказание в колонии в Мордовии.

Голодовка

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Как напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, речь идёт о заключённом и весь режим его пребывания в месте лишения свободы регулируется Федеральной службой исполнения наказаний.

«Нет, я не могу это прокомментировать, — сказал песков. — Режим его пребывания обеспечивается и регулируется ФСИН. Вот, собственно, де-факто ситуация, которая есть, больше мне сказать нечего».

Ранее УФСИН по Мордовии опровергло информацию о голодовке осуждённого Рида. По данным службы, заключённый принимает пищу «согласно распорядку дня».

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года затеявший ссору с двумя женщинами гражданин США Тревор Рид проявил агрессию в отношении прибывших на место инцидента полицейских. По дороге в участок задержанный порвал обмундирование водителю патрульной машины и ударил его напарника. В июле 2020 года Рид был признан виновным по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и осуждён на девять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Помимо лишения свободы, американского гражданина наказали денежным взысканием в размере 100 тыс. рублей в пользу потерпевших. В июне 2021 года Мосгорсуд признал законным этот приговор.