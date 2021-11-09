Казань, , 15:28 — REGNUM В Татарии общая сумма налоговых поступлений оценивается в 2021 году в 8,1 млрд рублей. До 1 декабря 2,175 млн жителей республики должны оплатить транспортный, земельный и имущественный налоги. заявил 9 ноября глава управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

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С его слов, от жителей республики уже поступили 2,5 млрд рублей имущественных сборов. Общая сумма платежей по сравнению с прошлым годом выросла на 350 млн рублей. В основном рост произошел за счет увеличения числа автовладельцев и собственников жилья.

Налоговыми вычетами и льготами по имущественным налогам воспользовались около 1 млн жителей Татарии на общую сумму 1,4 млрд рублей, добавил Сафиуллин.

ИА REGNUM ранее сообщало, пенсионеров следует освободить от уплаты транспортного налога на автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с., считает депутат Госдумы РФ Иван Сухарев (ЛДПР).

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