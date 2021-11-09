Оренбург, 9 ноября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Оренбурге завершается ремонт школы № 3, которая находится в историческом здании. Долгожданное открытие образовательной организации запланировано на вторую половину ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Http://oosh3.ucoz.ru Школа № 3 в Оренбурге

Напомним, здание, являющееся объектом культурного наследия, в 2019 году признали аварийным. Реставрация и ремонт начался в апреле 2021 года.

Первоначально на ремонтные работы из городского бюджета выделяли 23 млн 790 тыс. рублей. Летом администрация Оренбурга приняла решение обновить не только крышу и фасад, но и стены школы. На эти цели дополнительно выделили 10 млн рублей.

Из-за возросшего объема работ школа не смогла распахнуть свои двери 1 сентября. Учебный год дети начали на базе школы №24 и Физико-математического лицея.