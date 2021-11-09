Бали, Индонезия, , 15:17 — REGNUM В Индонезии обеспокоены появлением видеозаписи, на которой побережье острова Бали завалено мусором, сообщает CNN Indonesia.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

Подлинность видео ещё предстоит подтвердить.

По результатам исследований индонезийских экспертов, от 50 до 60% отходов попадает в море с материковой части или с островов вокруг Бали.

Ранее губернатор Бали заявил, что утилизация отходов должна быть произведена немедленно, потому что на острове в настоящее время существует чрезвычайная ситуация в области мусора. К 2022 году 636 деревень на Бали смогут выполнить постановление губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что правительство приняло ряд мер для предотвращения проникновения заболевших коронавирусом из-за границы.

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