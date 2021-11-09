Побережье острова Бали завалено мусором
Бали, Индонезия, 9 ноября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Индонезии обеспокоены появлением видеозаписи, на которой побережье острова Бали завалено мусором, сообщает CNN Indonesia.
Подлинность видео ещё предстоит подтвердить.
По результатам исследований индонезийских экспертов, от 50 до 60% отходов попадает в море с материковой части или с островов вокруг Бали.
Ранее губернатор Бали заявил, что утилизация отходов должна быть произведена немедленно, потому что на острове в настоящее время существует чрезвычайная ситуация в области мусора. К 2022 году 636 деревень на Бали смогут выполнить постановление губернатора.
Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что правительство приняло ряд мер для предотвращения проникновения заболевших коронавирусом из-за границы.