Бали, Индонезия, 9 ноября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Индонезии обеспокоены появлением видеозаписи, на которой побережье острова Бали завалено мусором, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

Подлинность видео ещё предстоит подтвердить.

По результатам исследований индонезийских экспертов, от 50 до 60% отходов попадает в море с материковой части или с островов вокруг Бали.

Ранее губернатор Бали заявил, что утилизация отходов должна быть произведена немедленно, потому что на острове в настоящее время существует чрезвычайная ситуация в области мусора. К 2022 году 636 деревень на Бали смогут выполнить постановление губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что правительство приняло ряд мер для предотвращения проникновения заболевших коронавирусом из-за границы.