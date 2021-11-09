Хельсинки, 9 ноября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Главный тренер финского хоккейного клуба «Йокерит» Лаури Марьямяки покинет свой пост после завершения сезона 2021/22. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба клуба.

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«Прошлым летом я решил, что после нынешнего сезона хочу новых вызовов», — сказал Марьямяки.

Марьямяки является главным тренером «Йокерита» с 2018 года. С 2016 по 2018 год он был главным тренером сборной Финляндии.

В настоящее время «Йокерит» лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков после 27 матчей.