Москва, , 15:16 — REGNUM Депутат Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева обратила внимание на недостатки законопроекта о принципах организации публичной власти в регионах и пообещала поправки ко второму чтению, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Сардана Авксентьева Якутск.рф

«Фракция политической партии «Новые люди» предложит ко второму чтению поправки к законопроекту», — отметила Авксентьева.

Парламентарий обратила внимание на то, что муниципалитетам будут передавать региональные обязанности, «не спрашивая их согласия и не давая денег». Также региональная власть возьмёт на себя контроль за социальной и инженерной инфраструктурой муниципалитетов, хотя управлять бытовой инфраструктурой, нужной людям каждый день, надо на низовом уровне, указала она.

«Этот законопроект делает главу региона «рабом лампы», не давая ему взамен волшебной силы. Что получается? Ты отвечаешь за всё, но не можешь даже сформировать свою команду. Ключевые назначения и отставки — глав региональных минфинов, органов здравоохранения, образования, жилищного и строительного надзора — теперь в руках московских бюрократов в федеральных министерствах и ведомствах», — рассуждает Авксентьева.

Кроме того, продолжила депутат Госдумы, авторы законопроекта предлагают ограничить право региональных парламентов решать, как будут функционировать системы исполнительных органов власти региона.

«Это значит, что региональную законодательную власть устранят от принятия решений по развитию их региона, и передадут это право федеральному правительству», — констатировала она.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об организации публичной власти в регионах.

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