Москва, , 15:15 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, продлевающий заморозку нормы об индексации пенсий военных, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

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Пролонгируется приостановление действия нормы о ежегодной индексации пенсий для лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей до 1 января 2023 г.

С 1 января 2022 г. устанавливается размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии (так называемый «понижающий коэффициент»), — 74%.

«Мы решили сэкономить на военных пенсионерах и семьях погибших военнослужащих», — возмущен депутат Госдумы Валерий Гартунг (СРЗП).

Вместе с тем комитет Госдумы по обороне отмечает, что с учетом установления размера денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии («понижающего коэффициента»), — 74,0% и повышения денежного довольствия военнослужащих на 4%, «реальный» размер «военной» пенсии увеличится с 1 октября 2022 года на 4,4%.

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