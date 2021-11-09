Санкт-Петербург, , 15:20 — REGNUM Петербургский театр «Буфф», который лишился разрешения на работу из-за многочисленных нарушений антиковидных ограничений, вернется к работе с 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Здание театра «Буфф» в Петербурге. (цитата группы «ВК» Комитет по культуре Санкт-Петербурга)

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Как уточнили в ведомстве, Центр развития и поддержки предпринимательства восстановил QR-код, подтверждающий выполнение театром «Буфф» стандарта безопасной деятельности.

«В учреждении устранили нарушения, выявленные в ходе проверки 2 ноября: в фойе нанесена разметка и размещены объявления о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию, приобретены защитные лицевые экраны для сотрудников, установлены дополнительные стойки с антисептиками, проведен инструктаж персонала», — подытожили в комитете по культуре.

Комитетом также согласована новая заявка на проведение мероприятий на всех площадках театра в срок до 30 ноября.

Напомним, комитет за время недели каникул в начале ноября также отозвал QR-код дающий разрешение на работу, у ТЮЗа им. Брянцева.

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