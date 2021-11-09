Москва, , 15:14 — REGNUM Новость о том, что в 2022 году определенная категория пенсионеров в России получит ежемесячную надбавку в размере 2049 руб., безусловно, для многих будет очень позитивной. Тем более, что в последующие годы сумма доплаты будет постепенно возрастать, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Российские пенсионеры в большинстве своем живут очень скромно и будут рады даже такой надбавке. Но безрассудно радоваться тоже, полагаю, еще рано.

Во-первых, 2 тысячи рублей хоть и окажут многим определенную финансовую поддержку, кардинально проблему бедности не решают.

Это не те суммы, которые позволят наиболее нуждающимся пожилым людям выйти на достойный уровень жизни. Хотя, повторюсь, они будут рады и этому (наш народ исторически терпелив и умеет быть благодарным).

Во-вторых, надо принимать в расчет, что данные доплаты касаются не абсолютно всех, а только тех, у кого сформированы пенсионные накопления.

Выделяемая государством на эту программу сумма в 38 млрд руб. не выглядит для бюджета обременительной. И, тем не менее, граждане РФ, не имеющие пенсионных накоплений, в данную программу социальной поддержки не попадают.

С другой стороны, предполагается еще и индексирование всех социальных пенсий, что уже хорошо. Правда, величина индексации находится сейчас ниже официального уровня инфляции, составившего по итогам октября 8,13%.

Наблюдаемая, то есть составленная на основе опросов населения, инфляция примерно в два раза выше, и предполагает повышение выплат на 5,9% по страховым пенсиям и 7,7% по социальным пенсиям.

В итоге приходится констатировать, что в целом заявленная программа будет весьма востребована. Но глобальной задачи борьбы с бедностью она пока еще решить не в состоянии», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на выплату накопительных пенсий из бюджета ПФР направят около 3,8 млрд рублей. Средний размер выплаты составит порядка 2049,85 рубля в месяц.

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