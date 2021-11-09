Москва, 9 ноября 2021, 15:14 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерству цифрового развития предусмотреть все технические возможности, чтобы не было проблем с выдачей людям печатных сертификатов о вакцинации.
Мишустин попросил министерство цифрового развития «до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы люди получили такую услугу без сбоев, быстро и удобно».
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Как сообщало ИА REGNUM, в России с 8 ноября действует новая форма сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. Оформленные ранее сертификаты действуют, как и прежде. Они подлежат переоформлению в автоматическом режиме посредством портала «Госуслуги».