Москва, , 15:14 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерству цифрового развития предусмотреть все технические возможности, чтобы не было проблем с выдачей людям печатных сертификатов о вакцинации.

«Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее», — сказал премьер-министр на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Мишустин попросил министерство цифрового развития «до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы люди получили такую услугу без сбоев, быстро и удобно».

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с 8 ноября действует новая форма сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. Оформленные ранее сертификаты действуют, как и прежде. Они подлежат переоформлению в автоматическом режиме посредством портала «Госуслуги».