Братислава, , 15:14 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 9 ноября, проведет в Братиславе встречу с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Глава управления международной политики польского президента Якуб Кумох сообщил Polskie Radio 24, что переговоры президентов, среди прочего, будут касаться двусторонних отношений и «гибридных угроз с Востока».

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Будет обсуждаться ситуация на польско-белорусской границе, потому что этот вопрос касается не только Польши, но и всех стран региона», — сообщил Якуб Кумох.

По его словам, помимо встречи с президентом Чапутовой, у президента Польши запланирована в Братиславе встреча с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером, а позже с председателем Национального совета Борисом Колларом.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в размере около тысячи человек собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.

Генерал Польской армии Роман Полько не исключил, что пограничники и военные могут открыто огонь по нелегалам, если те пойдут на штурм границы.