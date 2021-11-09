Тбилиси, , 15:13 — REGNUM В Тбилисском городском суде 10 ноября пройдет первое заседание по делу жёстком разгоне протестующих в ноябре 2007 года. Об этом журналистам сообщил Бека Басилая, адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

Юрист рассказал, что с ним связался представитель суда и сказал, что на заседание будет вызван бывший президент. Адвокат поддерживает решение вызвать Саакашвили в суд.

«Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшается с каждым днём, и это может быть для него одним из последних шансов появиться в суде», — сказал Басилая.

Напомним, в ноябре 2007 года в Тбилиси проходили массовые акции протеста, участники которых выступали против политики тогдашнего президента Грузии Саакашвили. Правоохранители жёстко разгоняли активистов. Их также преследовали и избивали. У журналистов, которые это снимали, отнимали камеры. Кроме того, власти тогда закрыли ряд телеканалов.

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