Фостер-сити, США, , 15:12 — REGNUM Игроки Call of Duty: Vanguard с удивлением обнаружили, что некоторые виды оружия в игре обладают эффектом «разброса пуль». Об этом 9 ноября сообщает издание Eurogamer.

Героиня Call of Duty Vanguard Скриншот с YouTube

По словам геймеров, штурмовые винтовки и пистолеты-пулемёты при стрельбе на определённых дистанциях не попадают точно в цель. В других проектах франшизы Call of Duty с подобной «проблемой» они не сталкивались.

Мнение игроков разделилось. Одни геймеры считают, что нововведение положительно влияет на игру, так как добавляет реализма и снижает эффективность оружия на некоторых дистанциях. Другие, в свою очередь, заявляют, что в соревновательном шутере должна быть упрощённая стрельба, где пули всегда попадают в точку прицела.

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