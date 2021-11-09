Москва, , 15:11 — REGNUM Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в трёх регионах России превышает общероссийские показатели, заявил 9 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«По итогам прошедшей недели в трёх субъектах РФ — в Хабаровском крае, Самарской и Омской областях — рост заболеваемости превысил среднероссийские показатели и составил более 15%», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Глава правительства попросил участвующих в заседании глав Хабаровского края и Самарской области рассказать об эпидемиологической ситуации в субъектах.