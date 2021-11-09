Мурманск, , 15:09 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявлено 254 новых случая заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Лидеры по приросту заболевших — областной центр (+141), Мончегорск (+22) и Кандалакшский район (+22). Всего на лечении находятся 17 298 человек.

По данным штаба, за сутки от инфекции скончались пять пациентов, всего с начала пандемии — 2398.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 39 160 человек.