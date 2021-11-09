Иерусалим, , 15:08 — REGNUM С призывом к импортерам и руководителям торговых сетей Израиля обратился председатель финансовой комиссии кнессета Алекс Кушнир («Наш дом Израиль»). Соответствующее обращение он опубликовал в соцсети Twitter.

Израиль Gaetano Virgallito

Шекель, пишет депутат, усиливается по отношению к доллару, и цены на импортные товары в шекелевом эквиваленте снижаются.

В таких условиях, пишет политик, цены не нужно повышать, нужно проявить солидарность и ответственность.

Заявление сделано на фоне того, как 8 ноября Банк Израиля установил самый низкий обменный курс доллара за последние 25 лет — 3,10 шекелей за доллар.