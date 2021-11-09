Череповец, Вологодская область, , 15:04 — REGNUM В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего мужчину, который пытался украсть из поликлиники реагенты для выявления антител к коронавирусу.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии, мужчина был пойман на месте преступления. Правоохранителям он пояснил, что искал спирт, но, не найдя его, взял другие коробки с медикаментами

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане работник одной из поликлиник за денежное вознаграждение вносил ложные сведения в информационную систему о проведении вакцинации от COVID.