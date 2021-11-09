Липецк, 9 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Липецкой области к 9 ноября в четырех теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания собрано 133 тысячи тонн овощей и зелени. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, это на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было получено 114,7 тысячи тонн.

Липецкаяобласть.рф В Липецкой области к 9 ноября в четырех теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания собрано 133 тысячи тонн овощей и зелени

«Перед аграрным сектором экономики региона стоят задачи по росту урожая овощей и повышению конкурентоспособности. К тому же эта отрасль дает новые рабочие места и стабильную заработную плату жителям Липецкой области», — подчеркнул Артамонов.

Урожай огурцов составил 67,9 тысячи тонн, томатов — 64,5 тысячи тонн. В 2021 году липецкие аграрии сделали акцент именно на томатах. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их получено на 32% больше. Кроме того, собрано 690 тонн салата. Его начали производить в регионе с 2021 года в тепличном комплексе «Елецкие овощи».

Тепличное овощеводство — один из наиболее активно развивающихся сегментов растениеводства в стране. По данным Минсельхоза России, всего с начала года в России собрано более 1,1 млн тонн тепличных овощей. Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики по итогам 2021-го. По прогнозу, урожай в зимних теплицах превысит 1,4 млн тонн.

Кроме того, в Липецкой области подходит к завершению уборка овощей в открытом грунте. Осталось обработать около 8% площадей, отведенных под эти культуры. На 9 ноября с 372 гектаров получено 13,8 тысячи тонн.