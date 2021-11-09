Брянск, 9 ноября 2021, 15:04 — REGNUM Военный оркестр брянской Росгвардии выступил перед пациентами областной детской больницы в Брянске, сообщили ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе регионального ведомства.
Музыканты на площади перед входом в медучреждение исполнили мелодии из известных мультфильмов, а также зарубежную и отечественную классику. Этим концертом военные решили выразить признательность медикам и пожелать скорейшего выздоровления всем больным.
В Брянской областной детской больнице располагается поликлиника, сурдологический кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, центр реабилитации детей-инвалидов. В круглосуточном стационаре работают пять отделений.