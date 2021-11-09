Брянск, 9 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Военный оркестр брянской Росгвардии выступил перед пациентами областной детской больницы в Брянске, сообщили ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе регионального ведомства.

Https://32.rosguard.gov.ru/ Брянский оркестр Рогвардии с концертом у больницы

Музыканты на площади перед входом в медучреждение исполнили мелодии из известных мультфильмов, а также зарубежную и отечественную классику. Этим концертом военные решили выразить признательность медикам и пожелать скорейшего выздоровления всем больным.

«Мы хотели подарить положительные эмоции маленьким пациентам, которые находятся на лечении и зачастую вдали от своих родных. И надеемся, что у нас это получилось» — отметил военный дирижёр майор Никита Иванов.

В Брянской областной детской больнице располагается поликлиника, сурдологический кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, центр реабилитации детей-инвалидов. В круглосуточном стационаре работают пять отделений.