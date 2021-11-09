Москва, , 15:03 — REGNUM Ничего необычного в ситуации, когда из-за несоответствия справок могут быть приостановлены выплаты пенсионных начислений, не просматривается, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Пенсионные накопления Blagoveshensk.ru

«Система выплаты пенсионного обеспечения предусматривает обработку значительного количества документов и в целом — информации, которая подлежит корректному учету. Именно корректному.

Да, подобный подход неизбежно приводит к определенному формализму, но это, увы, необходимость. Иначе система пенсионного обеспечения начнет «грешить» многочисленными ошибками.

Так что возникновение иногда определенных формальных препятствий, требующих некоторого времени для их разрешения, не стоит рассматривать как трагедию.

Пенсионный фонд РФ тоже надо понять — они не имеют права допускать ошибки в своей работе. Тем более, что задержка не означает прекращение выплат. Это именно временные задержки. А у кого их не бывает?

Остается надеяться, что все формальности, связанные с учетом справок об обучении в иностранных образовательных организациях, будут разрешены максимально быстро и корректно.

После чего выплаты возобновятся, как текущие, так и те, которые уже были на какое-то время задержаны», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, причинами приостановки выплаты пенсионных начислений могут стать несоответствия справок, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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