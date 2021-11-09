Москва, , 15:02 — REGNUM В Москве вакцинация идёт неплохо, заявил 9 ноября мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

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«Если брать выполнение постановления по обязательной вакцинации, то первым компонентом в группе, которая подлежит обязательной вакцинации, привилось 80% от численности сотрудников и второй компонентой — 67%», — рассказал Собянин.

По его словам, «процесс в принципе идёт неплохо, и в целом интерес к вакцинации населения сохраняется на хорошем уровне». Тем не менее, этот интерес мог бы быть значительно выше, отметил мэр.