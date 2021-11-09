Москва, 9 ноября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Страны ЕС должны принять ответственность за мигрантов и беженцев, скопившихся на границе Белоруссии с Польшей и Литвой, заявил 9 ноября секретарь Святого престола по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер.

Иван Шилов ИА REGNUM Пол Галлахер

«Наша позиция состоит в том, что мы призываем власти по всей Европе принять на себя ответственность в том, что касается мигрантов и беженцев, — сказал Галлахер на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. — Мы призываем все стороны принять на себя ответственность и решить этот очень серьезный гуманитарный кризис».

Он добавил, что те, кто несет ответственность за развитие этой ситуации, «и они должны взять на себя свою часть ответственности».

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в размере около тысячи человек собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.