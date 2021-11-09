Варшава, 9 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Польская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении известной в стране актрисыБарбары Курдей-Шатан, которая несколько дней назад в соцсетях назвала польских пограничников «убийцами». Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в ВаршавеАлександра Скрыньяж.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Окружная прокуратура в Варшаве 8 ноября 2021 года начала расследование об оскорблении сотрудников пограничной службы, выполняющих служебные действия на польско-белорусской границе … В настоящее время собираются доказательные материалы по делу, в частности контент, доступный в интернет-пространстве», — передаёт слова представителя прокуратуры «Польское радио».

Ранее Барбара Курдей-Шатан разместила в одной из соцсетей сообщение, в котором назвала польских пограничников, препятствующих проникновению мигрантов из Белоруссии «убийцами». Также она назвала пограничников «машинами без сердца и мозга», «слепо выполняющими приказы». Через некоторое время запись была удалена.

Как указывает «Польское радио», это не первое дело, возбужденное Окружной прокуратурой Варшавы по фактам оскорбления польских пограничников и военнослужащих.

Несколько дней назад обвинение в оскорблении достоинства служащих, охраняющих государственную границу, было предъявлено диссиденту времён Польской Народной Республики (ПНР) Владиславу Фрасинюку. По мнению прокуратуры, в интервью телеканалу TVN в августе он допустил формулировки, оскорбляющие и унижающие солдат в общественном мнении.

«Допрошенный в качестве подозреваемого не признал себя виновным в совершении инкриминируемого ему деяния, и отказался давать объяснения по делу. Деяние, совершенное подозреваемым, грозит штрафом, наказанием в виде ограничения свободы или лишением свободы на срок до года», — рассказал представитель прокуратуры.

В конце сентября варшавский адвокат Пётр Б. в записи в Twitter призвал к «нарушению неприкосновенности» пограничников. «Следствие пришло к выводам, что подозреваемый 25 августа 2021 года опубликовал в соцсети призыв к совершению преступлений против указанных должностных лиц. Он также совершил оскорбление указанных лиц, назвав их словом, признанным повсеместно оскорбительным», — заявила тогда Александра Скрыньяж. По её словам, подозреваемый вину не признал.