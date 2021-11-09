Санкт-Петербург, 9 ноября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение выпустило 9 ноября Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу. В ведомстве предупредили, что в среду, 10 ноября, в Северной столице ожидается юго-западный ветер порывами до 15 м/с.

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«Ночью и утром на дорогах местами гололедица», — добавили в Главке МЧС.

Водителей попросили заранее включать указатели поворотов, быть крайне осторожными при выезде на перекресток, удерживать увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди., проявлять повышенную осторожность на пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части.

По данным петербургского гидрометцентра, 10 ноября в городе будет облачно, ночью с прояснением. Ночью без осадков, утром, днем осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Ветер юго-западный, утром и днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью −1…+1 градус, днем повышение до +5…+7 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.