Ярославль, 9 ноября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Ярославская область получит дополнительные средства на строительство детской поликлиники в областном центре. Об этом сообщает правительство региона.

Yarregion.ru Поликлиника

Поликлиника возводится на улице Попова в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Но из-за роста цен на стройматериалы работы проект стал стоить дороже.

«В августе председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее увеличить цены госконтрактов на строительство до 30% в связи с удорожанием строительных ресурсов. В адрес Минстроя России поступили предложения от более чем 60 регионов. Первым трем пилотным областям, среди которых Ярославская, заявки уже одобрены. Дополнительно из федерального бюджета на детскую поликлинику выделено 30 млн рублей», — сообщил директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.

Как сообщают в правительстве, работы подходят к концу. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.