Москва, , 15:00 — REGNUM Лучшим нападающим недели в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал форвард нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба КХЛ.

Дамир Жафяров Murman80

В трёх матчах недели Жафяров набрал семь очков, забив пять голов и отдав две результативные передачи. В матче с «Сочи» он оформил хет-трик.

Лучшим вратарем недели стал финский голкипер «Сибири» Харри Сятери. На его счету две победы в трёх матчах и 97,59% отражённых бросков.

Лучшим защитником признан Теодор Леннстрём из «Торпедо». В трёх встречах он забил три гола и отдал три результативные передачи.

Лучшим новичком признан 19-летний форвард «Сочи» Кирилл Мельниченко, который в трёх матчах отдал две результативные передачи при показателе полезности «+2».